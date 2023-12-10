الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توافد العشرات من سيدات السيدة زينب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

حرصت العشرات من سيدات منطقة السيدة زينب، على التصويت فى انتخابات الرئاسة فى الساعات الأولى منذ بدء التصويت، وتفاعلوا مع الطبل والمزمار البلدي على نغمات في حب مصر والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وشهدت اللجان أجواء احتفالية بالتزامن مع بدء التصويت فى اليوم الأول من انتخابات الرئاسة المصرية.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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رابط موقع الانتخابات الرئاسية المصرية ومعرفة لجنة الانتخابات بالاسم

 

انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات الرئيس السيسي مرشح الرئاسة مصر تنتخب

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