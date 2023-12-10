توافد العشرات من سيدات السيدة زينب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

حرصت العشرات من سيدات منطقة السيدة زينب، على التصويت فى انتخابات الرئاسة فى الساعات الأولى منذ بدء التصويت، وتفاعلوا مع الطبل والمزمار البلدي على نغمات في حب مصر والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وشهدت اللجان أجواء احتفالية بالتزامن مع بدء التصويت فى اليوم الأول من انتخابات الرئاسة المصرية.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.