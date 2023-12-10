الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انتخابات الرئاسة 2024| أهالي الجمالية يتوافدون على اللجان لدعم الرئيس السيسي (فيديو)

الانتخابات
الانتخابات

توافدت أعداد كبيرة من سكان حي الجمالية بالقاهرة على مقرات اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، بالتزامن مع اليوم الأول للعرس الديمقراطي.

وشهدت الشوارع المجاورة للجنة التصويت بمدرسة الحسين الإعدادية بنات، توافدًا كبيرًا للمواطنين حاملين الأعلام واللافتات المؤيدة، فضلًا عن تنظيم مسيرات متنوّعة، وإقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وحرص المواطنون في اليوم الأول على التوافد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت- بعضهم يحمل أعلام مصر-، مرددين هتافات "تحيا مصر".

الانتخابات الرئاسية 2024 

تنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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