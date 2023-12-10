الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع مع غرفة العمليات انتظام سير العملية الانتخابية

ايمن مختار
ايمن مختار

ترأس الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، عقب الانتهاء من الإدلاء بصوته والمرور علي مقار اللجان الانتخابية، غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وتابع انتظام سير العملية الانتخابية وتوافد الناخبين على اللجان، وتذليل المعوقات من داخل مركز الشبكه الوطنية للطوارئ والسلامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة، وممثلي كافة الجهات الأمنية.

وقال المحافظ: "نعمل بالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية علي متابعة سير العملية الانتخابية بنطاق الدقهلية أولًا بأول من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ لتذليل كل المعوقات".

وأضاف مختار: "نتابع بدقة من داخل غرفة عمليات المحافظة على مدار اليوم، انتظام العملية الانتخابية وتوافد الناخبين على اللجان من خلال المتابعة مع غرف العمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية".

وأكد المحافظ أن شعب الدقهلية يصنع اليوم ملحمة وطنية من أمام اللجان الانتخابية، ويثبت للجميع مدى وعيه ووطنيته وأدعو الجميع للمشاركة، والنزول إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، لنثبت للعالم مدى وعي الشعب المصري.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبًا و1،119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرًا انتخابيًا وهى كالآتي: (عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان).

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