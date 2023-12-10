انتظام العمل بجميع لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة قنا

شهدت لجان محافظة قنا الانتخابية والبالغ عددها 341 لجنة فرعية بعدد 312 مركزا انتخابيا موزعين على 10 لجنة عامة، إقبال الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية والبالغ عددهم 2 مليون و146 ألفا و51 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت في أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

حيث توافد عدد كبير من الناخبين والناخبات علي مستوي كافة المركز المحافظة في سهولة وسط تأمين من قبل قوات الشرطة دون التدخل في جوهر العملية الانتخابية وكان أكثر مراكز المحافظة إقبالا للناخبين بندر ومركز قنا وقوص وقفط ودشنا ونجع حمادي وتصدرت المرأة في مراكز جنوب المحافظة وخاصة مركز فقط المشهد الانتخابي أمام لجنة مدرسة فقط الثانوية بمدينة فقط.

وفي سياق متصل نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا 10 مسيرات حاشدة ضمت الآلاف من أبناء المحافظة ممن لهم حق التصويت انطلقت من أمام مقرات الحزب بمختلف المراكز وحتى مقرات اللجان الانتخابية واصطف الناخبين والناخبات أمام مقرات لجانهم الانتخابية منذ الساعات الأولي لبدء التصويت في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 وكانت أبرز تلك المسيرات المسيرة التي تقدمها أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا محمد عبد الفتاح آدم والتي انطلقت من أمام مقر الحزب بمركز قفط وحتى لجنة مدرسة فقط الثانوية.