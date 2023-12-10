الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتظام العمل بجميع لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة قنا

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية بمحافظة قنا

شهدت لجان محافظة قنا الانتخابية والبالغ عددها 341 لجنة فرعية بعدد 312 مركزا انتخابيا موزعين على 10 لجنة عامة، إقبال الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية والبالغ عددهم 2 مليون و146 ألفا و51 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت في أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

حيث توافد عدد كبير من الناخبين والناخبات علي مستوي كافة المركز المحافظة في سهولة وسط تأمين من قبل قوات الشرطة دون التدخل في جوهر العملية الانتخابية وكان أكثر مراكز المحافظة إقبالا للناخبين بندر ومركز قنا وقوص وقفط ودشنا ونجع حمادي وتصدرت المرأة في مراكز جنوب المحافظة وخاصة مركز فقط المشهد الانتخابي أمام لجنة مدرسة فقط الثانوية بمدينة فقط.

وفي سياق متصل نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا 10 مسيرات حاشدة ضمت الآلاف من أبناء المحافظة ممن لهم حق التصويت انطلقت من أمام مقرات الحزب بمختلف المراكز وحتى مقرات اللجان الانتخابية واصطف الناخبين والناخبات أمام مقرات لجانهم الانتخابية منذ الساعات الأولي لبدء التصويت في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 وكانت أبرز تلك المسيرات المسيرة التي تقدمها أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا محمد عبد الفتاح آدم والتي انطلقت من أمام مقر الحزب بمركز قفط وحتى لجنة مدرسة فقط الثانوية.

محافظة قنا انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الناخبين العملية الانتخابية

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية ترصد سير انتخابات الرئاسة من سوهاج

توافد كبير من المواطنين على لجان محمد نجيب بالإسكندرية للتصويت في انتخابات الرئاسة

"عمليات المصريين الأحرار" ترصد مشاركة كثيفة من كل طوائف الشعب فى انتخابات الرئاسة

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

لو مسافر| أماكن لجان انتخابات المغتربين 2023 2024 جميع المحافظات

كيفية إدخال الرقم القومي للاستعلام عن لجنة الانتخابات 2023-2024

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي