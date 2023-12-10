الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر" بالإسكندرية يقود مسيرة حاشدة وصولا لمقرات لجان انتخابات الرئاسة

مسيرة حاشدة لحزب
مسيرة حاشدة لحزب مصر اكتوبر

قاد المهندس أحمد حلمي، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، مع أعضاء وقيادات وشباب الحزب بالمحافظة، مسيرة حاشدة في حب مصر في منطقة مصطفي كامل بحي سيدي جابر، للتأكيد على مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية.

وفي الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، انطلق المئات من شباب الحزب، حاملين الأعلام المصرية، في مسيرة حاشدة، ورفع المشاركون فى المسيرة اللافتات المدون عليها عبارات حماسية لحث الأهالي على النزول والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.

 المشاركة في الانتخابات الرئاسية هى واجب وطنى

وقال المهندس أحمد حلمي، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي واجب وطني ودستوري على كل مواطن له حق التصويت في الانتخابات، مطالبا جميع المواطنين للاصطفاف أمام اللجان الانتخابية وممارسة دورهم وحقهم الدستورى في اختيار القائد المناسب في تلك.

وأكد "حلمي"، على أن المشاركة  بالإدلاء بالصوت  واجب وطني وجزء من حقوق الإنسان الأساسية، وتهدف إلى تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم السياسية، واختيار ممثليهم وتشكيل حكومتهم، مشيرًا إلى أن المصريين، سيقدموا أسمى صور  المشاركة في العرس الديمقراطي، ولم يتأخروا عن تلبية النداء في كل استحقاق انتخابي تقوم به الدولة، وفي كل مرة يثبتون مدى وعيهم ووطنيتهم الواضحة وتحملهم لعناء السفر والتكلفة لتحقيق الغايات العظيمة.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

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