الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"عمليات المصريين الأحرار" ترصد مشاركة كثيفة من كل طوائف الشعب في انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

أصدرت غرفة عمليات حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، لمتابعة مسار الانتخابات الرئاسية، بيانا صحفيا، بشأن مجريات التصويت خلال أول ثلاثة ساعات من اليوم الأول للاقتراع بالداخل.

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تأخير طفيف في فتح بعض اللجان
وقال حزب المصريين الأحرار، إنه وفقا للتقارير الواردة للأمانة المركزية من غرف العمليات الفرعية بالمحافظات المختلفة وتواجد شباب الحزب وأمانته علي الأرض هناك اقبال كثيف من المواطنين إلى لجان الاقتراع في كافة محافظات الجمهورية، وبخاصة القاهرة ومحافظات الصعيد.

ووفق للمتابعة اللحظية لغرفة العمليات منذ استعداد مراكز الاقتراع للتصويت لم يرصد تأخير فتح الأبواب سوى في مناطق محدودة للغاية ولم تتجاوز أقصاها ثلاثون دقيقة، والحرص الكامل من الغالبية العظمي علي الالتزام بالمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات فتح ابواب الاقتراع في التاسعة صباحا وتستمر حتي التاسعة مساءًا.

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مشاركة كثيفة
كما رصدت غرفة عمليات الحزب مركزيا وفرعيًا أن غالبية المصطفين أمام لجان الأقتراع من الشباب،و النساء وحتى كبار السن وذوي الهمم حرصوا علي المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، ما يعطي انطباعا أوليا عن الفئات المشاركة في الانتخابات.

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المصريين الأحرار يوفر سيارات وحل العقبات التى تواجه الناخبين

وتتابع غرفة العمليات من خلال وحدات الرصد في الأرض والنقاط الفرعية لها بكافة ربوع الجمهورية كافة المستجدات للعمل علي حل كافة الإشكاليات والمعوقات التي تعيق أعمال التصويت أمام الناخبين، مع توفير الحزب للسيارات ووسائل مريحة لكبار السن وذوي الهمم وتوفير طواقم مساعدة من شباب الحزب لتيسير اجراءات التصويت علي الفئات الخاصة.

يواصل حزب المصريين الأحرار المتابعة الدقيقة داخليا علي الأرض وخارجيًا علي الساحة الإعلامية ووسائل التواصل لرصد كافة الأمور والرد علي الشائعات وخاصة اننا علي يقين بأن أبواق الأفق والكارهين لن تصمت حناجرها طالما يرون مصر تمضي بشموخ في طريق التنمية والارتقاء وتنتخب رئيسها وترسخ ركائزها الصامدة وجذورها الضارب في التاريخ.

وإذ يختتم الحزب تقريره الأول من غرفة العمليات المركزية بأنه ونظرًُا للتجارب العديدة لحزب المصريين الأحرار في متابعة ومراقبة الاستحقاقات الدستورية والانتخابية تتمثل الثلاثة ساعات ونصف الماضية هي الأعلى مقارنة بانتخابات 2012 و2018 وتقريبا تشابه نسب الإقبال في عام 2014.

الانتخابات الرئاسية حزب المصريين الأحرار تأخر فتح اللجان الانتخابية نقل الناخبين تذليل العقبات أمام الناخبين

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