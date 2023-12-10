رئيس ميناء القاهرة الجوي: خصصنا لجنتين انتخابيتين وغرفة عمليات لتصويت العاملين والركاب بالمطار

قال المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي شركة الميناء خصصت لجنتين مجهزتين بشتى وسائل الراحة، لتصويت العاملين والركاب المسافرين ورواد مطار القاهرة الدولي، اللجنة الأولى أمام صالة رقم 3 بجوار مبنى الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، والثانية أمام الصالة الموسمية للحج والعمرة بجوار مبنى الركاب رقم 3، للتيسير على الركاب والعاملين للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف قام شركة ميناء القاهرة الجوي بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية التصويت؛ لتذليل كافة العقبات أمام المشاركين في التصويت على مدار أيام الانتخابات، كذلك تذليل العقبات أمام جميع العاملين والمشاركين في العملية التنظيمية للانتخابات الرئاسية.

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.