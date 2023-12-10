الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة مواطن تشيد بالمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية بكافة المحافظات

حملة مواطن
حملة مواطن

أشادت حملة مواطن لدعم مصر، بالمشاركة الواسعة من جموع المصريين في كافة المحافظات في الساعات الأولى من  التصويت في الانتخابات الرئاسية، في يومها الأول يعكس مدى وعي وحضارة الشعب ومعرفة مسؤولياته وشعوره بالتحديات الجسم التي تتعرض لها الأمة.

 الرهان على وعي الشعب دائما "كسبان"

وأشارت الحملة، في بيان لها، إلى أن الرهان على وعي الشعب دائما "كسبان"، لأن أبناء مصر فهموا اللعبة واصبحوا يدركون ما كان غائبا عنهم في الماضي، ولعل المشاركة من كل فئات وشرائح المجتمع هي المعبر الحقيقي والمقياس لمدى ارتفاع الوعي لدى جموع الناخبين.

وقال محمد فاروق، المؤسس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، إن المصري المخلص عندما يجد وطنه في حاجة إليه يلبى النداء سريعا ويضحى من أجل أن  يحفاظ عليه من كل سوء أو أي مكروه، قائلا: " خلال السنوات العشر الأخيرة في كل أزمة أثبت الشعب قدرته على حبه لوطنه وتماسكه واستقراره، ورفض أي محاولات خبيثة كانت هدفها الوقيعة بين أبناء مصر".

وأضاف فاروق، أن سعادته بالمشهد الحضاري أمام اللجان الانتخابية، لا توصف وتعبر عن مدى اعتزاز المواطن بحقه في التعبير عن رأيه من خلال انتخابات ديمقراطية تصنع المستقبل، وكذلك خوفه وحرصه على ضمان الاستقرار واستكمال مسيرة بناء دولة قوية تليق بحضارة وثقافة أجدادنا.

وانطلقت صباح اليوم انتخابات الرئاسة المصرية فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، حيث يحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

وتقام الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، حيث تشهد تنافس 4 مرشحين هم (المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري)

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