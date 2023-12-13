101 طريقة لتكون ناجحًا لدكتورة دونا واتسون

كثيرًا ما يغيب عن أذهاننا في خضم بحر المشاغل والالتزامات التي تحيط بنا أن نلحظ جمال الكون من حولنا.. ابتسامة طفل.. تغير أوراق الأشجار من طور الذهب إلى الاحمرار، وقديمًا قال أحد الحكماء " اعرف نفسك.. عندها ستدرك كنة كل ما هو جدير بالمعرفة"، فالنفس تهرم وتشيب وتكتئب، كالجسد تمامًا إذا ما أهملت وقسي عليها.

كيف نكون خيرين مع أنفسنا