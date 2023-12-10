الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسؤلو اللجان يساعدون كبار السن والمرضي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بالوادي الجديد

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

حرص مسؤلو اللجان الانتخابية بمحافظة الوادي الجديد، على مساعدة كبار السن والمرضي للإدلاء بأصواتهم  في الانتخابات الرئاسية داخل اللجان الخاصة بهم، حتي خروجهم من اللجان في لمسه إنسانية جميلة.

 وحرص أحد مندوبي الانتخابات بإحدى اللجان بمحافظة الوادي الجديد، على مرافقة كبار السن والمرضي من بداية دخولهم اللجان والإدلاء بأصواتهم وحتي خروجهم، مع توفير وسيلة مواصلات آمنه لهم.

وقالت إحدي السيدات بمحافظة الوادي الجديد، انها خرجت اليوم رغم ما تعانيه من تعب للإدلاء بصوتها  في الانتخابات الرئاسية 2024.

 انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة

  وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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