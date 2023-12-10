الانتخابات الرئاسية 2024.. إقبال كبير على لجان المغتربين غرب الإسكندرية

شهدت لجان المغتربين بحي العجمي غرب محافظة الإسكندرية، إقبالًا كبيرًا من الوافدين من خارج المحافظة؛ وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 منذ فتح اللجان في الساعات الأولى من اليوم الأول للتصويت.

كما حرص المواطنين المقيمين خارج المحافظة، على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقال أحمد عبد الرحيم، عامل محارة، مقيم بمحافظة سوهاج، إنه جاء هو وزملائه للإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس القادم وذلك لاستكمال عجلة الإنتاج التى شهدتها البلاد في السنوات الماضية.

الانتخابات الرئاسية 2024

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزًا انتخابيًا، واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.