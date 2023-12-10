الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. إقبال كبير على لجان المغتربين غرب الإسكندرية

جانب من التصويت
جانب من التصويت

شهدت لجان المغتربين بحي العجمي غرب محافظة الإسكندرية، إقبالًا كبيرًا من الوافدين من خارج المحافظة؛ وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 منذ فتح اللجان في الساعات الأولى من اليوم الأول للتصويت.

رئيس نادي قضاة الأسكندرية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

كما حرص المواطنين المقيمين خارج المحافظة، على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقال أحمد عبد الرحيم، عامل محارة، مقيم بمحافظة سوهاج، إنه جاء هو وزملائه للإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس القادم وذلك لاستكمال عجلة الإنتاج التى شهدتها البلاد في السنوات الماضية.

الانتخابات الرئاسية 2024

يذكر  أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزًا انتخابيًا، واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

محافظة الاسكندرية الانتخابات الرئاسية 2024 محافظة سوهاج مديرية أمن الإسكندرية لجان المغتربين

مواد متعلقة

مشاهد "حب البلد" أمام لجان الانتخابات بمصر القديمة تتصدر المشهد (صور)

"حماة الوطن": تنوع فئات المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات دليل زيادة الوعي

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

وزير البترول لـ"الدستور": نشهد يومًا مهمًا فى تاريخ مصر السياسى

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

الفنان وليد فواز يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي