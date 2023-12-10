رئيس نادى قضاة الإسكندرية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى المستشار سعد السعدني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، اليوم الأحد، بصوته الانتخابي في مقر اللجنة 27 بمدرسة محمد كريم بمنطقة سموحة، وذلك في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وقد أشاد رئيس نادي قضاة الإسكندرية بالمشهد الحضاري الذي تشهده الإسكندرية اليوم، وحرص المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية، وتوافدهم بأعداد كبيرة اليوم منذ فتح باب التصويت في الساعة الـ9 صباحا.

كانت مديرية أمن الإسكندرية قد نسقت مع الجهات المعنية بالانتشار بمحيط جميع لجان ومقار الانتخابات على مستوى محافظة الإسكندرية، وذلك لتأمين الناخبين، واللجان، والقضاة، والمشرفين على عملية التصويت، لضمان قيام كل منهم بأداء دوره بكل سهولة ويسر.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مقرا انتخابيا واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.