نيويورك تايمز: السيسى زعيم إقليمى.. وقضية فلسطين كشفت موهبته فى التعامل مع الحروب والأزمات

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر اليوم، بالتزامن مع تفاقم الأزمة في قطاع غزة.

وأفادت الصحيفة بأنه قبل قرابة شهرين من الانتخابات الرئاسية في مصر تحديدًا في 7 أكتوبر، عادت القضية الفلسطينية لأولويات الشعوب العربية وعلى رأسها الشعب المصرى، الذي يرتبط جغرافيًا وتاريخيًا بعلاقات وثيقة مع فلسطين.

وتابعت أنه خلال هذه الأزمة ظهر دور مصر الحيوي كقناة لإدخال المساعدات الإنسانية ووسيط رئيسي وفعال بين حماس وإسرائيل، وكشفت الأزمة موهبة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التعامل مع الحروب والأزمات الإقليمية.

وأضافت الصحيفة أن الأزمة أظهرت الرئيس السيسي في صورة البطل للقضية الفلسطينية والزعيم الإقليمي، الذي لا غنى عنه في الشرق الأوسط بل والعالم أجمع.

وتابعت أن موقف السيسي من الحرب في غزة دفع المصريين لمقاطعة كل الشركات الغربية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وإنفاق الكثير من أجل مساعدة الفلسطينيين في القطاع المحاصر، بل وخرجوا في تظاهرات ضخمة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن المصريين التفوا حول السيسي في هذه القضية، ودعموا موقفه المؤيد للقضية الفلسطينية، لتكون الأزمة بمثابة تأكيد على شعبيته في الشارع المصري.

وأضافت أن هذه المشاعر تزايدت بقوة بعد أن واجه الرئيس السيسي كل الضغوط الأوروبية والأمريكية والإسرائيلية لتوطين الفلسطينيين في شمال سيناء، مقابل حوافز اقتصادية غير مسبوقة.

وقال هشام سلام، الباحث في السياسة العربية في مركز ستانفورد للديمقراطية والتنمية وسيادة القانون: "الحكومة بالتأكيد لا تريد اختبار صبر الشعب المصري، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بفلسطين".

وأوضحت الصحيفة أن مصر شهدت توحيد صفوف كل أطياف المجتمع خلال أزمة غزة، وعززت من شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وافقه المصريون الرأي في إدانة الحصار الإسرائيلي على القطاع، ورفض التهجير القسري لسكان غزة، والتأكيد على مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية.