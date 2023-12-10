الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحف العالم: أزمة غزة عززت من مكانة السيسى محليًا ودوليًا فى انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية في مصر

سلطت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، الضوء على انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر وحظوظ الرئيس عبدالفتاح السيسي للفوز فيها، حيث تتزامن الانتخابات مع اشتعال الحرب في غزة على الحدود الشرقية لمصر وتعاطف الشعب المصري مع معاناة المدنيين الفلسطينيين، ودعمهم لقرارت الرئيس السيسي بشأن رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.

السيسي.. الأمل في حل الأزمات الإقليمية

وتابعت الشبكة أن التصويت يستمر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد، وفي حال لم يحصل أي مرشح على نسبة تأييد أكثر من 50% سيتم اللجوء إلى جولة الإعادة التي تجري في الفترة من 8 إلى 10 يناير، حيث أدلى المصريون بالخارج بأصواتهم خلال يومي 1 و3 ديسمبر الحالي.

وأضافت أن فترة ولاية الرئيس السيسي شهدت اندلاع الصراع في أوكرانيا وجائحة فيروس كورونا وحرب غزة وما تبعها من تداعيات اقتصادية عالمية قاسية.

بينما أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الانتخابات في مصر تجرى في ظل دور مصر القوي في مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، والتي تعزز من النفوذ الدولي لمصر على المسرح العالمي، وقيادته الحكيمة لإدخال المئات من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ونجاح جهوده في الضغط على إسرائيل بتأمين المساعدات.

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فيما أكدت شبكة "تي في وورلد" البولندية، أن الرئيس السيسي ستكون أمامه عدة تحديات بعد فوزه في الانتخابات، حيث يُعدّ المرشح الأوفر حظًا.

وتابعت أن الانتخابات تتزامن مع اشتعال الحرب في غزة وتفاقم الأزمات الاقتصادية العالمية، وسيكون على الحكومة المصرية التعامل مع هذه التحديات.

فيما أكدت وكالة "تاس" الروسية، أن الرئيس السيسي يترشح للمرة الثالثة، وفقًا للدستور الذي تم تعديله عام 2019، للمرة الأخيرة. 

وتابعت أنه في مطلع شهر أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس السيسي، عن أنه استجاب لتطلعات الشعب لصالح ترشحه، واستعداده لاستكمال كافة الإصلاحات والتحولات "لبناء جمهورية جديدة" خلال فترة ولايته المقبلة. 

وتابعت أن مئات الآلاف من المصريين الذين تجمعوا ذلك اليوم في الميادين الرئيسية في البلاد رحبوا بحماس بخطاب الرئيس، ولكن بعد بضعة أيام، بدأت جولة جديدة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في الشرق الأوسط، والتي أظهرت التحديات الخاصة على الحياة السياسية في مصر، التي تعتبر تقليديًا صانعة للسلام ووسيطة بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، وعزز الصراع من مكانة السيسي محليًا ودوليًا.

وأضافت أن السيسي أمر بتقليل نفقات حملته الانتخابية والتبرع لفلسطين، وأصبحت المشاركة الفعالة للرئيس السيسي في تنظيم عملية تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وإجلاء المواطنين الأجانب، ومساعدة الجرحى الفلسطينيين، فضلًا عن محاولات حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، جزءًا هامًا من عملية السلام الإقليمية.

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