سعاد من الإمارات إلى مصر للمشاركة بانتخابات الرئاسة.. وتدعم السيسى بكتابة اسمه على يدها

"السيسي رئيسي وأفتخر"، عبارة كتبتها سعاد علي، على يدها، مؤكدة بها دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي، من أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة عبد الخالق حسونة بالمندرة قبلي شرق الإسكندرية.

وقالت سعاد لـ"الدستور"، إنها تحرص على المشاركة في كل الاستحقاقات الدستورية، وإنها ليست المرة الأولى التي تشارك في الانتخابات الرئاسية واختيار الرئيس السيسي، مشيرة إلى أنها جاءت مع بداية فتح اللجان لتكون من أوائل من يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، كما حرصت على اصطحاب أبنائها الصغار معها لتنمية وعيهم.

وأوضحت أنها تعيش في دولة الإمارات لكنها أرادت أن تكون في بلدها خلال الانتخابات الرئاسية للمشاركة داخل مصر والتعبير عن حبها للرئيس بكتابة اسمه على يديها قائلة: “هو رئيسي وأفتخر”.

ودعت سعاد جميع أهالي الإسكندرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة ضرورة أن يختار كل فرد من يريده، لكن المشاركة الإيجابية واجب على كل مصري، لنثبت أننا شعب ديمقراطي يختار من يمثله.

واستعدت محافظة الإسكندرية لاستقبال الانتخابات الرئاسية التي تنطلق اليوم الأحد وتستمر 3أيام، حيث تم التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في لجانهم الانتخابية.

وتضم محافظة الإسكندرية 351 مقرا انتخابيا تتضمن 35 مركزا للوافدين، ويبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين، كما تضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، حيث إن عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.