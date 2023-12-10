القاهرة الإخبارية: تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية فى الأجواء اللبنانية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، خبرًا عاجلًا، يفيد بأن هناك طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق جنوب لبنان وفي مناطق البقاع وجبل لبنان وبيروت.

وبحسب عاجل "القاهرة الإخبارية"، فإنه كان هناك تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية وصولًا إلى العاصمة بيروت.

جدير بالذكر، أن طائرات الاحتلال الحربية، ومدفعيته، استهدفت اليوم الأحد، مناطق متفرقة من قطاع غزة، مواصلة قصفها العنيف على المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس.