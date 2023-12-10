بأعلام مصر.. أعضاء رحلات قطار الشباب يشاركون في الانتخابات الرئاسية بأسوان

شهدت لجنة مدرسة محمد الدمرداش بمدينة أسوان، ضمن اللجان الانتخابية المخصصة للمغتربين "الوافدين" على مستوى المحافظة، توافد المئات من الشباب والفتيات التابعين لرحلات قطار الشباب للمشاركة بالانتخابات الرئاسية.

وحرص المئات من الشباب والفتيات ضمن رحلات قطار الشباب الادلاء بأصواتهم فى لجنة مدرسة محمد الدمرداش، ضمن اللجان المخصصة للمغتربين، نظرًا لتواجدهم خارج محافظتهم.

وحرص شباب وفتيات رحلات قطار الشباب على رفع علم مصر أثناء مشاركتهم والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى أسوان.

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.