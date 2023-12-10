حزب الله: هاجمنا بطائرات مُسيّرة مقرًا لجيش الاحتلال جنوب ثكنة يعرا

أكد "حزب الله" اللبناني، هجومه بطائرات مُسيّرة مقرا لجيش الاحتلال جنوب ثكنة يعرا، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

وقال "حزب الله"، في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح ‏يوم الأحد 10-12-2023 موقع ‏جل ‏العلام بالأسلحة المناسبة، وتم إصابته إصابة مباشرة".‏

وأضاف: "شن مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح ‏يوم الأحد 10-12-2023 هجوما جويا بطائرات ‏مُسيّرة انقضاضية على مقر قيادة مستحدث لجيش الإحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوب ‏ثكنة يعرا، وأصابت أهدافها بدقة، وأوقعت عددا من الإصابات في صفوف جنوده". ‏

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.