موفد "أون" بالقاهرة الجديدة: الناخب يستغرق 30 ثانية للإدلاء بصوته فى الانتخابات

قال أحمد فرج، موفد قناة "أون" من القاهرة الجديدة: إننا في المدرسة البريطانية لمتابعة سير عملية الانتخابات الرئاسية 2024، وكان أهم مشهد هو أن أحد الطوابير الممتدة كانت من كبار السن والنساء، قبل بدء فتح اللجان، أما بعد فتحها فكانت الطوابير الأكثر من الشباب، وتقريبا كانوا قد خرجوا من أعمالهم الخاصة وبدأوا بالإدلاء بصوتهم.

6 لجان فرعية فى المدرسة البريطانية بالرحاب

وأضاف، خلال تغطية مباشرة على قناة "أون"، اليوم الأحد: المدرسة البريطانية في الرحاب بها 6 لجان فرعية، والكتلة التصويتية في كل لجنة تصل لألفي صوت، موضحا أن الكثافة كبيرة والمتطوعين منتشرون لمساعدة المواطن في معرفة لجنته.

ولفت إلى أن محافظة القاهرة هي الكتلة التصويتية الأعلى حيث تتعدى 8 ملايين ناخب، بالإضافة إلى أن بها 45 لجنة عامة، بواقع 961 لجنة فرعية، موضحا أنه كان بلجان الوافدين القدر الأكبر بحوالي 85 لجنة على مستوى محافظة القاهرة.

وأوضح أن المواطن يستطيع معرفة اللجنة بإرسال رسالة على 5151، أو الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن التنظيم كبير جدا في الانتخابات الرئاسية 2024، مما جعل الناخب يستغرق 30 ثانية بالضبط في عملية الإدلاء بصوته.