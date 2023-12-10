الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

موفد "أون" بالقاهرة الجديدة: الناخب يستغرق 30 ثانية للإدلاء بصوته فى الانتخابات

أحمد فرج، موفد قناة
أحمد فرج، موفد قناة أون من القاهرة الجديدة

قال أحمد فرج، موفد قناة "أون" من القاهرة الجديدة: إننا في المدرسة البريطانية لمتابعة سير عملية الانتخابات الرئاسية 2024، وكان أهم مشهد هو أن أحد الطوابير الممتدة كانت من كبار السن والنساء، قبل بدء فتح اللجان، أما بعد فتحها فكانت الطوابير الأكثر من الشباب، وتقريبا كانوا قد خرجوا من أعمالهم الخاصة وبدأوا بالإدلاء بصوتهم.

6 لجان فرعية فى المدرسة البريطانية بالرحاب

وأضاف، خلال تغطية مباشرة على قناة "أون"، اليوم الأحد: المدرسة البريطانية في الرحاب بها 6 لجان فرعية، والكتلة التصويتية في كل لجنة تصل لألفي صوت، موضحا أن الكثافة كبيرة والمتطوعين منتشرون لمساعدة المواطن في معرفة لجنته.

ولفت إلى أن محافظة القاهرة هي الكتلة التصويتية الأعلى حيث تتعدى 8 ملايين ناخب، بالإضافة إلى أن بها 45 لجنة عامة، بواقع 961 لجنة فرعية، موضحا أنه كان بلجان الوافدين القدر الأكبر بحوالي 85 لجنة على مستوى محافظة القاهرة.

وأوضح أن المواطن يستطيع معرفة اللجنة بإرسال رسالة على 5151، أو الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن التنظيم كبير جدا في الانتخابات الرئاسية 2024، مما جعل الناخب يستغرق 30 ثانية بالضبط في عملية الإدلاء بصوته.

الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الإدلاء بصوت لجان فرعية الكتلة التصويتية

مواد متعلقة

عضو الشيوخ والهيئة العليا لمستقبل وطن: الشعب سطر ملحمة بمشاركته في الانتخابات الرئاسية 2024

"الجيل": استحقاق 2024 أول انتخابات حزبية في تاريخ الرئاسة المصرية

 طلاب كلية الآداب بجامعة القاهرة يدعمون المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024

"بأعلام مصر والجلاليب البيضاء".. أهالى حلايب وشلاتين يحتفلون أمام اللجان الانتخابية

رئيس لجنة متابعة شمال القاهرة: سجلنا شكاوى فى بعض اللجان بسبب الازدحام

رئيس اللجنة العامة بمطروح: آخر لجنة انتخابية فُتحت في 9 ونصف بسبب بعد المسافة

الصحة الفلسطينية: 350 شهيدًا فى غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

عاجل.. فصائل فلسطينية: استهدفنا 3 آليات إسرائيلية على محور القرارة بخان يونس

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي