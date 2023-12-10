ترسم علم مصر على أيدى المشاركين.. معلمة تتطوع للترفيه عن المصوتين (فيديو)

شهد محيط اللجان الانتخابية بمجمع المدارس في مدينة التحرير بحي إمبابة تواجد مواطنة تدعى بسمة عبدالله فؤاد، تعمل مدرسة، وتحرص على رسم علم مصر على أيدي المشاركين في الانتخابات.

وأكدت بسمة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنها تقوم بهذه المهمة بشكل تطوعي حرصا على الترفيه على المشاركين في الانتخابات خاصة من صغار السن.

وأشارت إلى أن حجم الإقبال على الانتخابات يعكس اهتمام المواطنين بممارسة حقهم الدستور في اختيار رئيسهم، مؤكدة دعمها للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، التي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.