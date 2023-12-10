الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

فوائد صحية مذهلة للمشى لمسافات طويلة وتسلق الجبال

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

في عالم مليء بالمدن الصاخبة وأنماط الحياة سريعة الخطى، يعد الاحتفال باليوم العالمي للجبال بمثابة تذكير لإعادة الاتصال بالطبيعة، وبالإضافة إلى جمالها المذهل، تقدم الجبال عددًا لا يحصى من الفوائد الصحية، خاصة من خلال أنشطة مثل المشي لمسافات طويلة وتسلق الجبال. وبينما نحتفل بعظمة هذه المناظر الطبيعية الشاهقة، دعونا نتعمق في الطرق المذهلة التي تسهم بها هذه الأنشطة في رفاهيتنا بشكل عام.

 الفوائد الصحية للمشى 

اللياقة البدنية وصحة القلب والأوعية الدموية

يعد المشي لمسافات طويلة وتسلق الجبال من التمارين الممتازة للقلب والأوعية الدموية. تعمل التضاريس غير المستوية والمنحدرات الشديدة والمسارات الصخرية على إشراك مجموعات العضلات المختلفة، مما يعزز اللياقة البدنية بشكل عام. وتعمل هذه الأنشطة على تعزيز صحة القلب من خلال تحسين الدورة الدموية، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتعزيز كفاءة الجهاز التنفسي.

الحد من التوتر والصحة العقلية

تخلق المناظر الطبيعية الهادئة والهواء الجبلي النقي بيئة علاجية تساعد على تقليل التوتر. ويؤدي المجهود البدني إلى إطلاق مادة الإندورفين، التي تعمل على تحسين الحالة المزاجية الطبيعية للجسم، مما يعزز الشعور بالرفاهية. بالإضافة إلى ذلك، تسهم الجوانب التأملية لكونك محاطًا بالطبيعة في تقليل القلق وتحسين الوضوح العقلي.

تعزيز التوازن والتنسيق

يتطلب التنقل عبر الممرات الصخرية والتضاريس غير المستوية تعديلات وتوازنًا مستمرًا. ويساعد الانخراط في المشي لمسافات طويلة والتسلق على تعزيز الحس العميق وتحسين التوازن والتنسيق بشكل عام. وهذا لا يسهم في تحسين الأداء البدني فحسب، بل يقلل أيضًا من خطر السقوط في الحياة اليومية.

امتصاص فيتامين "د"

قضاء الوقت في الهواء الطلق يعرض الجسم لأشعة الشمس الطبيعية، وهو مصدر غني بفيتامين "د". هذا الفيتامين الأساسي ضروري لصحة العظام، ووظيفة الجهاز المناعي، والصحة العقلية. ويوفر المشي لمسافات طويلة والتسلق فرصة للتمتع بأشعة الشمس، مما يضمن الحصول على إمدادات كافية من فيتامين "د".

تحسين نوعية النوم

يؤدي النشاط البدني في الجبال إلى نوم أكثر راحة. ويسهم الجمع بين الهواء النقي وزيادة المجهود البدني وتأثيرات الطبيعة المهدئة في تحسين جودة النوم. فالراحة الكافية ضرورية للصحة العامة، وتساعد في التعافي وتجديد النشاط.

الشعور بالإنجاز والتمكين الذاتي

إن الوصول إلى قمة جبل أو إكمال طريق مليء بالتحديات يغرس إحساسًا عميقًا بالإنجاز والتمكين الذاتي. إن التغلب على العقبات ودفع الحدود الشخصية خلال هذه الأنشطة يمكن أن يعزز الثقة والمرونة، مما يؤثر بشكل إيجابي على الصحة العقلية.

التواصل الاجتماعي والترابط المجتمعي

غالبًا ما تتضمن رياضة المشي لمسافات طويلة والتسلق أنشطة جماعية، مما يعزز الروابط الاجتماعية والترابط المجتمعي. وتخلق التجارب المشتركة في الهواء الطلق ذكريات دائمة وتقوي العلاقات بين الأشخاص، مما يسهم في الشعور بالانتماء والسلامة العاطفية.

لا توفر هذه الأنشطة تحديًا بدنيًا فحسب، بل تقدم أيضًا نهجًا شاملًا للصحة، يشمل الجوانب العقلية والعاطفية والاجتماعية. لذا، اربط حذاء المشي لمسافات طويلة، واعتنق القمة، وانطلق في رحلة نحو حياة أكثر صحة وسعادة.

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