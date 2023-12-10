الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس "عمال مصر": انعقاد دائم لغرفة عمليات الاتحاد لمتابعة انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

عقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 2023-12-10، غرف العمليات المركزية، لمتابعة سير العملية الانتخابية، والتى تستمر لمدة 3 أيام.

وأكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، والعمل على تسهيل مشاركة جميع العمال في التصويت بالانتخابات الرئاسية. 

وأضاف جبران أنه ستتم متابعة سير الانتخابات الرئاسية، وتذليل أية عقبات أمام مشاركة العاملين في الاستحقاق الدستوري، والوصول إلى صناديق الاقتراع. جاء ذلك خلال رئاسته غرفة العمليات المركزية بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأضاف رئيس عمال مصر أن غرفة عمليات الاتحاد والاتحادات المحلية بالمحافظات في انعقاد مستمر على مدار الساعة، لمتابعة سير العملية الانتخابية، بداية من فتح باب الاقتراع والفرز وصولًا إلى إعلان النتيجة. 

وأشار إلى أن هناك ربطًا بين غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بجميع الاتحادات المحلية بالمحافظات، مع تواجد أعضاء من اللجان النقابية لتسهيل العمل والتجاوب في أي موقف، حيث يتم التواصل من خلال الفيديو كونفرانس مع جميع الغرف بكل المحافظات بالجمهورية. 

وناشد محمد جبران جميع العاملين بالنزول للإدلاء بأصواتهم وتأدية الواجب الوطني وتمثيل بلدهم في اختيار المرشح الأمثل لهم، حيث إن الاتحادات المحلية ونقابات العمال تعد رائدة في ذلك، ولها باع كبير فى الانتخابات السابقة، ما يدل على مدى الوعي والفهم والثقافة لدى العاملين.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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