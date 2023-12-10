مستقبل مصر.. الأحفاد يشاركون الأجداد باللحظات الحاسمة فى انتخابات الرئاسة

اصطحب المواطنون معهم الأحفاد وصغار السن ليعلموهم دروسا في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الانتخابات الرئاسية 2024، ويزرعوا بداخلهم المسئولية تجاه بلدهم في اختيار الرئيس الذي سيحافظ على مصر، ويعلي من شأنها أمام العالم أجمع، والذين أعلنوا حبهم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال معاذ علي، صاحب الـ6 سنوات من عمره، إنه جاء مع جده إلى الانتخابات بسبب حبه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورغبته في معرفة كيف تجري الانتخابات الرئاسية وكيفية المشاركة فيها، خاصة أنها المرة الأولى له التي يأتي فيها رفقة جده وشقيقته.

وفي السياق ذاته، قالت ميرال شقيقته، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أنا جاية عشان أشجع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع جدو إحنا بنحبه جدًا وبندعيله عشان يكسب ويكمل معانا".

انطلاق عملية التصويت

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.