محافظ القاهرة يتفقد لجنة "تحيا مصر" بحى الأسمرات

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة برفقه المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لجنة مدرسة تحيا مصر ١ بحي الأسمرات للاطمئنان على سير العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية والتي بدأ فيها التصويت صباح اليوم وتستمر لمدة 3 أيام.

وتأكد من انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحًا ولم تتلق غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، أي شكاوى ولم يتم رصد أي ملاحظات حتى الآن.

وأشاد محافظ القاهرة بوعي المواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات، حيث حرصوا على التواجد أمام اللجان قبل فتحها بساعة ونصف الساعة، إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدًا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم: عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.