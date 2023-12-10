الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مياه أسيوط تطلق مبادرة "اعرف لجنتك" عبر قنوات التواصل

مبادرة اعرف لجنتك
مبادرة اعرف لجنتك

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي مبادرة "اعرف لجنتك" من خلال الصفحة الرسمية للشركة، وسيارة خدمة العملاء التى تجوب جميع مناطق مدينة أسيوط مجهزة بالتقنيات الحديثة وتسهيلات على المواطنين لمعرفة لجانهم الانتخابية عن طريق ادخال الرقم القومى وطباعة مكان اللجنة الانتخابية للمواطن.

وصرح المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن المشاركة فى الانتخابات واجب من أجل مستقبل افضل لمصر فى ظل ما تقوم.

كما شجع أبناء مياه أسيوط  جموع الشعب المصرى على ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، لأن المواطن المصرى هو صاحب الحق فى رسم مستقبل بلاده.

كما شجع الشرقاوى أبناء الشركة العاملين على المشاركة في الانتخابات من خلال خطة للمشاركة الانتخابية دون التأثير على سير العمل.

بدء التصويت في الانتخابات

وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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