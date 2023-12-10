الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أهالي روض الفرج يحتشدون أمام اللجان الانتخابية (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

احتشد أهالي حى روض الفرج أمام المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

وأجرى رئيس حي الساحل جولة  للتأكد من جاهزية اللجان بالخدمات اللازمة ولتذليل اى صعوبات.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 

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