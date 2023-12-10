أهالي روض الفرج يحتشدون أمام اللجان الانتخابية (صور)

احتشد أهالي حى روض الفرج أمام المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

وأجرى رئيس حي الساحل جولة للتأكد من جاهزية اللجان بالخدمات اللازمة ولتذليل اى صعوبات.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.