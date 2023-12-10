العاملون بـ"تموين الإسكندرية" يشاركون بكثافة في الانتخابات الرئاسية

شارك العاملون بمديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، بكثافة في الانتخابات الرئاسية، للمشاركة فى الاستحقاق الدستوري والعُرس الانتخابي.

وقال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن جميع الإدارات التموينية الرئيسية والفرعية والمراكز والمكاتب التموينية والأجهزة الرقابية تشارك في الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة، مؤكدين الحب والانتماء لمصرنا الحبيبة.

وجرى تقسيم أعداد المشاركين في الإدلاء بالأصوات الانتخابية على ثلاثة أيام، حتى يستطيع الجميع الذهاب إلى اللجان الانتخابية بأريحية، وكذلك حرصًا على أداء مصالح المواطنين لأداء الخدمات التموينية.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.