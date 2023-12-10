أهالى حدائق القبة يحتشدون أمام اللجان الانتخابية (صور)

احتشد أعداد من الناخبين أمام بمنطقة حدائق القبة أمام صناديق الاقتراع، ووسط فرحة عارمة أدلى ناخبو حي حدائق القبة أصواتهم شمال محافظة القاهرة.

وتابع حسام فوزي نائب محافظ القاهرة ومحمد عبد الوهاب رئيس الحي وصلاح عبد الستار سكرتير الحي متابعة المقرات الانتخابية بمدرسة السلام الثانوية بنات وذلك للتأكد من كافة الاستعدادات وجاهزية اللجان للانتخابات الرئاسية مؤكدا على توفير كافة التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين فى عملية التصويت

والتأكد من توافر كافة المستلزمات.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.