الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الشباب يبنون مستقبلهم.. ويشاركون بكثافة فى انتخابات الرئاسة بالمعادى (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

شهد محيط اللجان الانتخابية بمجمع المدارس بميدان الفاروق بحي المعادي في القاهرة إقبالًا كثيفًا من الشباب على المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وتوافد شباب منطقة المعادي بالقاهرة حاملين أعلام مصر، مع انتشار أعضاء أمانات الأحزاب وغرف العمليات لتنظيم الناخبين وتوجيههم إلى مقار لجانهم الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
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