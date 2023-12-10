وكيل مجلس النواب يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية: واجب على كل مواطن

أدلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بصوته الانتخابي فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة قصر الدوبارة بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد 10.

أبوالعينين: التصويت في الانتخابات واجب على كل مواطن

قال وكيل مجلس النواب عقب الإدلاء بصوته، إن التصويت في الانتخابات الرئاسية واجب على كل مواطن تجاه وطننا مصر، معربًا عن ثقته التامة فى الشعب المصرى الذي سيبعث برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله باصطفاف الشعب خلف الدولة بجميع مؤسساتها في ظل المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن والمنطقة والعالم أجمع، لاستكمال مسيرة الاستقرار والتنمية الشاملة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة.

ووجه وكيل مجلس النواب، التحية للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاة مصر على ما بذلوه من جهود في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها.

وانطلقت صباح اليوم انتخابات الرئاسة المصرية فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، حيث يحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وتقام الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، حيث تشهد تنافس 4 مرشحين هم (المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري).