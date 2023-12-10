الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: أنا بنت مصرية ونازلة انتخب أبويا الرئيس السيسي (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قالت ياسمين الخيال، مواطنة من أهالي السيدة زينب: "أنا بنت مصرية ونازلة أنتخب الرئيس السيسي، نظرًا لما حققه من تطور ورقي للمواطنين والدولة المصرية قائلة "لازم أدعمه بيحمينا وبيدعمنا كمواطنين وشوفنا الخير والرقي على يده أنا نازلة حبا فيه هو أبويا".

واستكملت حديثها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم لمصر الأمن والأمان والاستقرار وبعدها عن الفتن والخراب، ودعت الفتيات للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

وانطلقت الانتخابات على نغمات "تسلم الأيادي" و"حبك يا مصر" مشاعر الحضور الذين تسابقوا بالرقص والتصفيق كأنهم بحفل عرس جماعي.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.
كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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