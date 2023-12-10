بهتافات تحيا مصر.. المواطنون يتوافدون على لجان الإسماعيلية (صور)

شهدت إحدى لجان محافظة الإسماعيلية، إقبال عدد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وسط هتافات وطنية على رأسها "تحيا مصر".

واحتشد المواطنون أمام اللجان حرصا على الإدلاء بأصواتهم، مؤكدين حرصهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأكد المواطنون حرصهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية نظرا لأهميتها لتحديد مصير ومستقبل البلد.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.



