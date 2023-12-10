رئيس اللجنة العامة بالمعادي: تكدس كبير واللجان الانتخابية فتحت في مواعيدها الرسمية

قال رئيس اللجنة العامة بالمعادي مدحت أبو الهدى، إن منطقة المعادي، تضم 36 لجنة عامة و29 لجنة فرعية، مؤكدًا على أن فتحت اللجان الانتخابية بحي المعادي بالقاهرة أبوابها أمام الناخبين، في التاسعة صباح اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر على مدار 3 أيام.

وأضاف رئيس اللجنة العامة بالمعادي، خلال مؤتمر صحفي للهئية الوطنية للانتخابات، أن هناك حالة من التكدس كبيرة علي الللجان، ولكن هناك تنظيم على أعلى مستوى.

انطلاق الانتخابات الرئاسية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.