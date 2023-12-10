وكيل مجلس الشيوخ تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالإسماعيلية

أدلت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ بصوتها الانتخابي في محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من اليوم الأول لانتخابات الرئاسة 2024.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.