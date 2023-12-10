الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس منظمة خريجي الأزهر بمطروح يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

رئيس منظمة خريجي
رئيس منظمة خريجي الأزهر

أدلى الشيخ عبد العظيم سالم رئيس منظمة خريجي الأزهر بمحافظة مطروح، اليوم، بصوته في انتخابات الرئاسة لعام 2023، بمقر لجنة مدرسة الشهيد النقيب مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين.

وأكد رئيس المنظمة على ضرورة المشاركة الإيجابية للمواطن المصري في الحياة السياسية، فهي واجب وطني وليكون له رأي مؤثر في صنع المستقبل لوطنه ولأبنائه.

ووجه سالم رسالة إلى كل مواطن مصري غيور على وطنه وعلى مستقبل أبنائه أن يتخلى عن السلبية وأن يكون له دور إيجابي مهم في الإسهام في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في بناء مؤسسات الوطن جزء من الولاء له، منوهًا أن بناء الأوطان جزء لا ينفك عن صميم مقاصد الأديان.

وقدم الشكر والتقدير لمحافظ مطروح اللواء خالد شعيب ومدير أمن مطروح وجميع الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة على ما يبذلونه من جهد في تأمين العملية الانتخابية وتنظيمها وظهورها بهذا الشكل المشرف.

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