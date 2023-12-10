الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

يوم تاريخي ومميز..أول انتخابات رئاسية في العاصمة الإدارية الجديدة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

في يوم تاريخي مميّز، شهدت العاصمة الإدارية الجديدة أول انتخابات رئاسية لها بعد نقل الوزارات إليها، حيث تم تخصيص ثلاث لجان فرعية في مقر الجهاز التنفيذي، والحي الحكومي الجديد ومقر بنك فيصل.

 وانعكست حيوية هذا اليوم من خلال انتشار الموظفين وسكان العاصمة الجديدة، حيث حشدوا أنفسهم بطوابير طويلة أمام اللجان الانتخابية لممارسة حقهم الديمقراطي والمشاركة في صناعة مستقبل البلاد، وهذا الحدث ليس مجرد انتخابات، بل يمثل أيضًا تأكيدًا على دور العاصمة الإدارية الجديدة كمركز حيوي للعملية السياسية والإدارية في مصر.

وتضم العاصمة الإدارية الجديدة الحى الحكومى الذى يتضمن 10 مجمعات وزارية بإجمالى 34 وزارة بالإضافة إلى مبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب.

بدء التصويت

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

رئيس كتله الحوار يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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رئيس كتلة الحوار يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

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