رئيس كتلة الحوار يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار بصوته في لجنة مدرسة عباس العقاد بمدينه نصر دائرته الانتخابية والنيابية.

وأكد باسل أن التصويت والمشاركة واجب وحق، فلا تنازل عن حق ولا تخاذل في واجب، وأضاف أن كتلة الحوار تتابع عن كثب مجريات العملية الانتخابية من واقع غرف عملياتها، كما أنها تقوم بالمعاونة للناخبين للتعرف على مراكز اقتراعهم في لجنتها بالأقصر وباقي المحافظات.

وأهاب رئيس الكتلة بكل المصريين الوقوف اليوم خلف بلدهم، والمشاركة الفعالة نحو انفتاح سياسي بدأ ويجب ألا يتوقف.