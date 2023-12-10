تتصاعدة حدة البحث عن رابط معرفة اللجنة الانتخابية وذلك في الساعات الأولى لاستقبال الناخبين في اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي يتنافس فيها 4 مرشحين ممن اعتمدت الهيئة الوطنية للاتنتخابات أوراق ترشيحهم عقب استيفاء كافة الشروط وفقا للدستور المصري.

استخرج رقم لجنة الانتخابات الخاصة بك عبر رابط معرفة اللجنة الانتخابية| تفاصيل

يمكن مقر اللجنة التي سيدلي بها كل مواطن بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال رابط معرفة اللجنة الانتخابية من خلال هذا الرابط (من هنا) الذي خصصته الهيئة الوطنية للاتنتخابات لتسهيل كافة إجراءات الاستعلام عن المواطنين لذين يتمتعون بالحق الانتخابي واختيار رئيس الجمهورية لفترة رئاسية مقبلة تصل إلى 6 سنوات.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد منحت طلاب 8563 مدرسة في كافة محافظات الجمهورية اجازة طوال مدة الانتخابات الرئاسية بداية من الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023 فيما تنتظم سير العملية التعلمية في باقي المدارس على مستوى الجمهورية.

موعد غلق اللجان الانتخابية في اليوم الأول

تغلق اللجان الانتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 حتى أخر مواطن يرغب في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية حيث يتم تشميع الصندوق وعمل جرد لعدد الأصوات التي أدلى بها الناخبين خلال اليوم ووضع حراسة مشددة في اللجان الانتخابية كاملة من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

في أخر أيام التصويت تتم عملية الفرز في كافة اللجان الفرعية على حدة بحضور إشراف قضائي ومندوب لكل مرشح وتحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ونسب التصويت في اللجنة والأصوات الباطلة.

عدد المواطنين الذين لهم حق الانتخاب في مصر

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن قرابة 65 مليون مواطن لهم حق الانتخاب في الانتخابات الرئاسية 2024 في كافة محافظات الجمهورية ممن تجاوزت أعمارهم 18 سنة ميلادية وفقا لمواد الدستور المصري حيث تم تنقيح قاعدة البيانات بالهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2024 لحذف الوفيات وإضافة الذين تجاوز أعمارهم الـ 18 سنة ميلادية.

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