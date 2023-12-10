الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كمال الدالى محافظ الجيزة الأسبق يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

اللواء كمال الدالي
اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة الأسبق

أدلى اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة الأسبق، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة القرية السياحية الأولى بالحي المتميز في مدينة 6 أكتوبر.

وحرص "الدالي" على التقاط الصور بجوار بعض الناخبين عقب الانتهاء من الإدلاء بصوته، مؤكدا حرصه على المشاركة في العُرس الديمقراطي للانتخابات الرئاسية 2024، ودور المواطن في إبداء رأيه.

انطلاق التصويت فى الانتخابات الرئاسية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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