الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: طوابير المواطنين تدل على وعي الشعب

الدكتور طلعت عبد
الدكتور طلعت عبد القوي

أدلى الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام الجمعيات الأهلية اليوم الأحد، بصوته داخل لجنة مجلس مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية أثناء الانتخابات الرئاسية 

وأعرب الدكتور طلعت عبد القوى عن سعادته من المنظر المشرف الذي شهده أثناء الإدلاء بصوته ومروره على عدد كبير من اللجان من توافد إعداد كبيرة من المواطنين منذ الصباح الباكر.

وأكد أن الطوابير أمام اللجان أثبتت للعالم كله أن الشعب المصري على قدر كبير من الوعي وإدراك خطورة المرحلة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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مصر تنتخب الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الرئيس السيسي الهيئة الوطنية الانتخابات

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