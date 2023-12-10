الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مواطن: الصوت الانتخابي بمثابة طلقة في وجه كل المتربصين بمصر وشعبها

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

رصدت كاميرا "الدستور" إقبالا كبيرا من المواططنين في أولى ساعات التصويت بالانتخابات الرئاسية، خاصة من السيدات والشباب، مرددين هتافات “تحيا مصر”.

وقالت إيمان عبد الستار، بمحافظة سوهاج، إن ما يحدث اليوم هو بمثابة عبور جديد يضاف إلى سجل التاريخ، مشيدة بسهولة واليسر في سير العملية الانتخابية منذ بداية انطلاق التصويت.

ويقول أحمد عرفة، أحد الناخبين، إن محافظة سوهاج هي ثاني أكبر كتله تصويتيه في جنوب الصعيد، وما يحدث اليوم هو عرس انتخابي كبير وكل صوت داخل الصندوق هو بمثابة طلقة في وجه كل عدو متربص بمصر، وأدعو كل أبناء محافظة سوهاج للنزول للمشاركة في انتخابات واستحقاق هو الأهم في تاريخ مصر.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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