الأنبا توما حبيب: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني مهم

يحتفل المصريون اليوم بمختلف انتماءاتهم، ببدء الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقرر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

الأنبا توما حبيب يؤكد على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

ونقل المركز الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية في مصر، تصريحات الأنبا توما حبيب مطران الكنيسة القبطية الكاثوليكية في سوهاج، الذي أكد خلالها على أهمية وضرورة القيام بالدور الوطني والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أنه واجب وطني هام.

في سياق متصل، ترأس الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، قداس الاحد بكاتدرائية ام النعم الإلهية، حيث قدم نية القداس من أجل الوطن المصري العظيم قيادة وشعبا.

وأكد مطران إيبارشية أبوقرقاص، على أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية التي تبدأ من صباح يوم الأحد، موضحًا أنه سوف يتوجه عقب انتهاء مراسم وطقوس القداس الالهي الي اللجنة الانتخابية للاداء بالاصوات، واختتنم بقوله نصلي لأجل بلادنا الغالية مصر.

كما شدد الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، رئيس الطائفة الكلدانية في مصر على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وقال في تصريح له: أناشد وأحث جميع أبناء الطائفة الكلدانية، مع كل المؤسسات، والهيئات، التابعة للكنيسة في مصر، بممارسة حقهم الديمقراطي، بالمشاركة بفعالية بالانتخابات الرئاسية مضيفا هذا حق ديموقراطي مكتسب، وواجب وطني في هذه المرحلة المفصلية. صوت كل مواطن محسوب، ويساهم بإرساء ركائز الدولة، ومؤسساتها الدستورية.

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بجانب توفير كافة الإجراءات الصحية واللوجستية التي تساعد كبار السن وذلك على كافة المستويات.