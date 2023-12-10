مطران ابوتيج وصدفا والغنايم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

يحتفل المصريون اليوم بمختلف انتماءاتهم، ببدء الماراثون الانتخابي، اليوم الأحد، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

مطران ابو تيج يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وأطلق المركز الاعلامى لايبارشية ابوتيج وصدفا والغنايم، بثا مباشرا أثناء قيام الأنبا أندراوس مطران الايبارشية، بالادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

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وأدلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطرير الكرازة المرقسية، بصوته صباح اليوم الأحد، في الأنتخابات الرئاسية 2024، وذلك في مقر لجنته الانتخابية من مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل الثانوية بنات بمحافظة القاهرة قسم الوايلي.

كما أدلى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين في منطقة شيراتون بمصر الجديدة.

من جهة أخرى أيضا تقوم الكنائس المتعددة في مصر بمختلف انتماءاتها بالعديد من الخدمات للناخبين حيث توفر وسائل مواصلات لنقل الناخبين من الكنائس في اطار تشجيعهم على الدور الوطني العظيم، كما توفر الكنائس ارقام واتس اب لمساعدة الناخين لاسيما كبار السن منهم لمعرفة لجانهم والمدارس المتواجدة بها.

ويأتي ذلك في إطار الدور الوطني للكنائس المصرية وعلى رأسها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندريَّة وبطريرك الكرازة المرقسيَّة، وكذلك الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والكنيسة الإنجيلية بمصر برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، والكنيسة الأسقفية الأنجليكانية برئاسة الدكتور المطران سامي فوزي، وقداسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الاسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذكس.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).