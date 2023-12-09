السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا توما حليم عن الانتخابات الرئاسية: مسئولية ضميرية أمام الله

الانبا توما
الانبا توما

وجه الأنبا توما حليم حبيب مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك رسالة رعوية إلى الآباء القمامصة والقساوسة والرهبان والراهبات بشان المشاركة في الادلاء باصواتهم في الانتخابات.

وقال الانبا توما في بيان له: إيمانًا بحق وطننا علينا وبدورنا الوطني نتوجه اليكم بضرورة التنبيه على كل أبناء شعب كنائسنا داخل الإيبارشية الحبيبة سوهاج بأن عليهم واجبًا تجاه بلدنا الحبيبة مصر بأهمية ممارسة الحق الانتخابي في الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10 ديسمبر حتى 12 ديسمبر 2023.

وتابع: "ونؤكد أنها مسئولية ضميرية أمام الله الذي يطلب منا الأمانة تجاه وطننا وتجاه كل المسؤولين فيه، كما يحثنا القديس بولس الرسول على المسيحين أن "يكونوا متأهبين لكل عمل صالح" (٢تي ٣/١٧) بارك الله أرض الكنانة وحفظها وحماها من كل شر".

وكان قد وجه الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر رسالة إلى الآباء المطارنة الاجلاء، الكهنة والرهبان والراهبات، وكل أبناء الشعب المصري. 

وقال خلال رسالته: "سلام ومحبة، خلال ألفي عام من التاريخ، انخرطت الكنيسة الكاثوليكية في العالم بعدة طرق. إحدى هذه الطرق كانت العمل السياسي والاجتماعي. وتكرم الكنيسة من بين قديسيها العديد من الرجال والنساء الذين خدموا الله من خلال مساهمتهم السخية في الأنشطة السياسية والإدارية، (من رسالة مجمع عقيدة الإيمان للأمور السياسية 2002).  

وتابع: "اليوم من الضروري ان نواصل هذا الواجب الكنسي. ومن ثمّ، نحثّ ابناءنا وبناتنا في مصر على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، التزامًا بالواجب الوطني، لما فيه خير المواطن ورفعة وأمن الوطن الحبيب مصر."

وأكد قائلًا: "أود ان تتكاتف كافة المؤسسات الكنسية والانشطة الرعوية لرفع وعي الشعب بأهمية المشاركة الفعالة ودعم المبادرات التي تشجع وتمكّن المواطنين من أداء واجب التصويت."

 واختتم رسالته قائلًا: "متحدين في الصلاة من اجل خير وسلامة الوطن."

الانتخابات الرئاسية 2024

وتنطلق غدًا الأحد الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية 2024، حيث سيتوجه ملايين المصريين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم السيد عبدالفتاح السيسي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد.

وأعدت وزارة الداخلية خطة لتأمين العملية الانتخابية التي ستجرى على مدار 3 أيام، اعتبارًا من غدٍ الأحد وفقًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وترتكز الخطة الأمنية على عدة ثوابت يأتي في مقدمتها الاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين، وتأمين قيامهم بممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، مع التأكيد على عدم التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

الأنبا توما حليم مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك الانتخابات الرئاسية تأمين الانتخابات

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