حزب الله: استهدفنا موقع جل العلام الإسرائيلي وحققنا إصابات مباشرة

قال حزب الله اللبناني، أنه استهدف موقع جل العلام الإسرائيلي مع تحقيق إصابات إصابات مباشرة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وفي الثلاثاء الماضي أعلن حزب الله، استهداف مواقع جل العلام والضهيرة والكوبرا التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، قائلًا: "استهدفنا مواقع جل العلام والضهيرة والكوبرا بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة”.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود بين الجانبين توترًا شديدًا وتبادلًا متقطعًا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتأتي تلك الاشتباكات على خلفية الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفًا و248 شهيدًا، بينهم 7112 طفلًا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفًا و616 جريحًا، وفق آخر الإحصاءات المعلنة.