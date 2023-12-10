"الجيل": استحقاق 2024 أول انتخابات حزبية في تاريخ الرئاسة المصرية

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، عن الانتخابات الرئاسية 2024، هي أول انتخابات حزبية، تدار في تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية، مما يؤكد أن دور الأحزاب السياسية بمصر الآن دورا مؤثرا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "أون" اليوم الأحد: من ناحية أن هناك 3 رؤساء أحزاب يقودون الانتخابات الرئاسية 2024، فإن أيضا هناك المرشح الرابع وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤيده 60 حزبا سياسيا، وبالتالي فإن المعركة الرئاسية هذا العام هي معركة حزبية.

وأكد أن الانتخابات الرئاسية 2024 هي ميلادا حقيقيا للأحزاب السياسية ودورها، وأنها قبلة الحياة، مفيدا بأن دور الأحزاب السياسية طوال فترة الدعايا الانتخابات منذ شهر، كان دورا فعالا ومكثفا، ومنه إطلاق المؤتمرات والندوات والحملات التوعوية في كافة محافظات الجمهورية، منها 12 مؤتمرا حاشدا، و25 فعالية حاشدة، وهو نوع من دعايا المشرحين وعلى أهمية المشاركة.