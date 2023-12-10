طالب المواطنين بالمشاركة.. المطران جودة يكرس القداس على نية مصر والانتخابات

يحتفل المصريون اليوم بمختلف انتماءاتهم، ببدء الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

مطران أبو قرقاص للكاثوليك يكرس قداس اليوم على نية مصر والانتخابات

وبهذه المناسبة، ترأس الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، قداس الأحد، بكاتدرائية أم النعم الإلهية، وقدم نية القداس من أجل الوطن المصري العظيم قيادة وشعبا.

وأكد مطران إيبارشية أبوقرقاص، أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية التي تبدأ من صباح يوم الأحد، موضحًا أنه سوف يتوجه عقب انتهاء مراسم وطقوس القداس الإلهي إلى اللجنة الانتخابية للإدلاء بالاصوات، واختتم نصلي لأجل بلادنا الغالية مصر.

رئيس الطائفة الكلدانية على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

من جانبه شدد الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، رئيس الطائفة الكلدانية في مصر على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وقال في تصريح له، أناشد وأحث جميع أبناء الطائفة الكلدانية، مع كل المؤسسات، والهيئات، التابعة للكنيسة في مصر، بممارسة حقهم الديمقراطي، بالمشاركة بفعالية بالانتخابات الرئاسية، مضيفا هذا حق ديموقراطي مكتسب، وواجب وطني في هذه المرحلة المفصلية، صوت كل مواطن محسوب، ويساهم بإرساء ركائز الدولة، ومؤسساتها الدستورية “مبارك شعبي مصر”.

مصر تنتخب الرئيس

وانطلقت عملية التصويت في الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات