الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

طالب المواطنين بالمشاركة.. المطران جودة يكرس القداس على نية مصر والانتخابات

بشارة جودة
بشارة جودة

يحتفل المصريون اليوم بمختلف انتماءاتهم، ببدء الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

مطران أبو قرقاص للكاثوليك يكرس قداس اليوم على نية مصر والانتخابات

وبهذه المناسبة، ترأس الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، قداس الأحد، بكاتدرائية أم النعم الإلهية، وقدم نية القداس من أجل الوطن المصري العظيم قيادة وشعبا.

وأكد مطران إيبارشية أبوقرقاص، أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية التي تبدأ من صباح يوم الأحد، موضحًا أنه سوف يتوجه عقب انتهاء مراسم وطقوس القداس الإلهي إلى اللجنة الانتخابية للإدلاء بالاصوات، واختتم نصلي لأجل بلادنا الغالية مصر.

رئيس الطائفة الكلدانية على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

من جانبه شدد الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، رئيس الطائفة الكلدانية في مصر على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وقال في تصريح له، أناشد وأحث جميع أبناء الطائفة الكلدانية، مع كل المؤسسات، والهيئات، التابعة للكنيسة في مصر، بممارسة حقهم الديمقراطي، بالمشاركة بفعالية بالانتخابات الرئاسية، مضيفا هذا حق ديموقراطي مكتسب، وواجب وطني في هذه المرحلة المفصلية، صوت كل مواطن محسوب، ويساهم بإرساء ركائز الدولة، ومؤسساتها الدستورية “مبارك شعبي مصر”.

مصر تنتخب الرئيس 

وانطلقت عملية التصويت في الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات

الكنيسة والانتخابات الكنيسة والانتخابات الرئاسية الانتخابات والكنيسة الانتخابات الرئاسية والكنيسة الانتخابات الرئاسية 2024

مواد متعلقة

مطران ابوتيج وصدفا والغنايم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس الكنيسة الكلدانية بمصر يشدد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

من داخل الكنيسة.. أرقام "واتساب" لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم

مصادر كنسية: ايبارشيات القاهرة الكبرى تدعم العرس الديموقراطي بوسائل نقل للأقباط

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بذكرى حبل القدّيسة حنّة أمّ السيدة العذراء

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بذكرى القدّيس نقولا الأسقف

احتفالات في الكنيسة المارونية بمصر بعيد الحبل بالسيدة مريم العذراء

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى الاحتفال بالحبل الطاهر بمريم البتول

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

مادلين طبر تدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي