الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نائب رئيس غرفة القاهرة يناشد بأهمية المُشاركة في الانتخابات الرئاسية

نائب رئيس غرفة القاهرة
نائب رئيس غرفة القاهرة

أكد شريف يحيى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، على أهمية المُشاركة في الانتخابات الرئاسية للحفاظ على الاستقرار الذي تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع.

وناشد “يحيي” في تصريحات له اليوم على هامش الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بصحبة أسرته بمدرسة الزمالك القومية المشتركة بمنطقة الزمالك جموع الشعب المصري بأهمية المُشاركة في الانتخابات الرئاسية والظهور بشكل مشرف أمام العالم ككل.

وقال نائب رئيس غرفة القاهرة إن الطفرة التنموية التي تشهدها بلدنا خلال السنوات الأخيرة تحتاج منا أن نحافظ عليها بالنزول والمُشاركة بقوة في هذه الانتخابات كواجب وطني يجب علينا جميعًا أدائه من أجل بلدنا.

 رئيس غرفة القاهرة التجارية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وكان أدلي أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الأحد بصحبة اسرته وذلك بكلية الفنون الجميلة بمنطقة الزمالك.

وناشد “العشري” في تصريحات له علي هامش تواجده في اللجنة الانتخابية المصريين بأهمية المُشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني من أجل الحفاظ علي استقرار بلدنا ودعم اقتصادنا القومي ومواصلة مرحلة التنمية التي تشهدها مصر مؤخرًا.

وشدد رئيس غرفة القاهرة علي أن ما تحقق في مصر علي أرض الواقع من تطوير وتنمية وبنية تحتية غير مسبوقة، ومشروعات قومية، ومبادرات علي الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، وتطور العلاقات المصرية الخارجية علي كافة المستويات يحتم علينا الحفاظ عليه.

ونوه “العشري” إلى أن الظهور بشكل مشرف والمشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية، وانتخاب رئيس مصر في المرحلة القادمة يؤكد الحفاظ علي الخطوات الإيجابية نحو مستقبل افضل علي كافة الأصعدة منها الصعيد الاقتصادي واستكمال الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية ؛ لجذب مزيدًا من الاستثمارات في القطاعات المختلفة مما يزيد من الإنتاج ويرفع معدل الصادرات ويوفر فرص عمل للشباب المصري.

نائب رئيس غرفة القاهرة يناشد باهمية ألم شاركت الانتخابات

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