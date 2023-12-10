الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

احتشاد سيدات كفر شكر أمام اللجان للتصويت في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

حرص العشرات من السيدات والفتيات على الاصطفاف والاحتشاد أمام اللجنة الانتخابية بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية للإدلاء بأصواتهن والمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستورى فى مشهد تاريخى يظهر للعالم مدى وعى سيدات مصر بحقهم الدستوري والحرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيسهم.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.
 

txt

مسيرة حاشدة للمصريين فى السويس للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

 

 

مصر تنتخب الانتخابات الرئاسية مرشح الرئاسة الانتخابات الرئاسية 2024 الرئيس السيسي

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يدعو للمشاركة الفعّالة في الانتخابات الرئاسية 2024

ناخب قليوبى: حرصت على الحضور منذ الصباح للإدلاء بصوتى لاستكمال قطار الإنجازات

طوابير أمام لجان الوراق فى أولى ساعات الانتخابات الرئاسية

توافد الناخبين أمام لجان الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم فى القليوبية

استعداد لجان القليوبية لاستقبال الناخبين مع توافر كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة

محافظ القليوبية يتابع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

تشييع جثمان الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى القليوبية

وفاة الشقيق الأكبر لأحمد حلمى

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

مادلين طبر تدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي