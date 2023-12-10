احتشاد سيدات كفر شكر أمام اللجان للتصويت في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

حرص العشرات من السيدات والفتيات على الاصطفاف والاحتشاد أمام اللجنة الانتخابية بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية للإدلاء بأصواتهن والمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستورى فى مشهد تاريخى يظهر للعالم مدى وعى سيدات مصر بحقهم الدستوري والحرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيسهم.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

