الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مستقبل وطن ينظم أكثر من 14 مسيرة بمراكز ومدن محافظة الغربية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية أكثر من 14 مسيرة منذ قليل فى مراكز ومدن المحافظة لدعم المشاركة السياسية.

من جانبه أكد النائب محمد عريبي، عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن المشاركة بالإدلاء بالصوت واجب وطني وجزء من حقوق الإنسان الأساسية، وتهدف إلى تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم السياسية، واختيار ممثليهم وتشكيل حكومتهم، مشيرًا إلى أن المصريين في الخارج قدموا أسمى صور مانشيتاتية والمشاركة في العرس الديمقراطي، ولم يتأخروا عن تلبية النداء في كل استحقاق انتخابي تقوم به الدولة، وفي كل مرة يثبتون مدى وعيهم ووطنيتهم الواضحة، وتحملهم عناء السفر والتكلفة لتحقيق الغايات العظيمة في حق مانشيتات.

وأضاف الظرف السياسي يحكم في هذه الفترة، وما يحدث حول مصر يجعلنا أمام مسئولية تاريخية، ويجب أن نكون على قلب رجل واحد، والاصطفاف معًا، مؤكدًا أن كل مواطن ومواطنة مصرية تم 18 عامًا من حقه أن يشارك في الانتخابات الرئاسية، شريطة أن يكون اسمه مدرجًا بقوائم الانتخابات.

 

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